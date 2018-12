- Folk tror, vi er kældermennesker med radioaktive sprøjter - og det er ikke forkert

Søren og hans kolleger i Nuklearmedicinsk Afdeling er gemt væk.

Sådan helt bogstaveligt i sygehusets kælder – fordi det er mest praktisk at have de tunge scannere og radioaktiviteten der – men også i overført betydning. For afdelingen er ikke den, man hverken hører om eller ser mest i offentligheden.

Men synligheden, eller manglen på samme, afspejler langt fra afdelingens vigtighed. Snarere tværtimod.

- Vi har en betydningsfuld funktion og gør en god indsats. Og at vi så ikke er dem, der går forrest, har jeg det fint med. Det afgørende er, at vores kolleger ved, at vi er her, understreger han.

En god arbejdsdag for Søren er, når han kan hjælpe. Særligt i komplicerede forløb, hvor svaret ikke ligger lige for. Det giver ham både en faglig og personlig tilfredsstillelse.

- Det fedeste er, når jeg ved hjælp af scanninger kan finde svaret på en diagnostisk gåde og sige til mine kolleger: ”Det er lige præcis det her, patienten fejler”, siger han.

- Eller endnu bedre: ”Patienten fejler slet ikke noget”.