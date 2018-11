Black Friday: Folk vælter ind i Jyllands største indkøbscenter

Folk strømmer til Jyllands største indkøbscenter - alle i jagten på at få del i dagens gode Black Friday-tilbud.

Vi kender det alle. Først er det svært at finde en parkeringsplads. Så er det svært at komme frem på gangene fra butik til butik, og når først det er lykkedes at komme frem til den ønskede butik og finde den rigtige vare, så er der en meeeega lang kø ved disken.

Alligevel strømmer folk til i Kolding Storcenter denne Black Friday. En af dem, der var til Black Friday er Tanja Sørensen og hendes mand.

00:23 Kolding Storcenter bliver invaderet denne Black Friday. Luk video

Vi har allerede travlt nu, og vi kører på livet løs, men der kommer flere, når folk får fri fra arbejde. Det bliver eddermame en travl dag. Siv Lybæk Jensen, ekspedient, Kolding Storcenter.

- Vi skal have købt julegaver. Det gælder bare om at få nogle af dem overstået inden december, fortæller Tanja Sørensen, imens hun shopper bukser i Jack & Jones.

Forberedt sig længe

Imens er ekspedient Siv Lybæk Jensen i gang med at vejlede en anden kunde i butikken, der bugner af vare. Trøjer, bukser ligger snorlige i store stakke og stativerne er proppet med jakker og cardigans. Ekspedienter er der også mange af. Alle ansatte er på arbejde i dag.

Black Friday i Danmark: I 2013 begyndte en række danske webshops at hoppe med på Black Friday. Senere har fysiske forretninger og hele kæder sluttet sig til udsalgsfesten. Kilde: www.blackfridaydanmark.dk Se mere

- Vi har forberedt os hele ugen, ja faktisk i længere tid. Vi har fyldt hele butikken op fra bunden af, for der skal jo ligge meget mere, end der plejer. Og så har vi snakket sammen på kryds og tværs om, hvordan vi får det til at køre i dag. Vi skal være gode til at kommunikere og al sådan nogle ting, fortæller hun.

Mere travlt i eftermiddag

Selvom dankortene allerede nu gløder af at køre igennem terminalerne i storcentret, forventer ekspedient Siv Lybæk Jensen fra Jack & Jones-butikken, at de nærmest kommer til at brænde senere på dagen.

- Vi har allerede travlt nu, og vi kører på livet løs, men der kommer flere, når folk får fri fra arbejde. Det bliver eddermame en travl dag, siger hun.