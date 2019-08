Trin fra hele verden: Folkelig svingom i Vejle

Unge fra seks lande mødes til en folkelig svingom i Vejle. Nathasja Hansen er en af de unge folkedansere, og dansen har hun altid haft med sig.

Blandt kyser, kjoler og spillemænd dansede Nathasja Hansen i dag rundt i Vejles gader, da årets folkedansfestival løb af stablen.

Triangle Folklore Festival er en festival, der hylder folkedans på tværs af seks lande. Den første festival bød publikum velkommen i 1995, og siden har man kunnet opleve festivalen hvert tredje år.

Nathasja Hansen er en af de unge deltagere, der gerne kaster sig ud i en folkelig svingom.

- Det er stemningen. Det er de glade smil, der er i det. Man kan ikke lade være med at smile, når man danser, siger Nathasja Hansen.

Nathasja Hansen er en del af årets Triangle Folklore Festival i år. Dansen kender hun. Den har hun nemlig danset, siden hun var to. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Folkedans fra barnsben

Folkedansen er ikke noget nyt for Nathasja Hansen, den lærte hun at kende, da hun var bare to år gammel.

- Jeg har haft perioder, hvor jeg har danset meget, og perioder hvor jeg har danset lidt, men jeg har altid haft dansen med mig, siger Nathasja Hansen.

Dansen kan binde os sammen

Det er især de forskellige kulturer, som Nathasja Hansen især kan lide ved festivalen.

- Den kan skabe nogle netværk og interesser for andre landes kultur, og man får øjnene op for, at selvom vi måske er meget forskellige til hverdag, så har vi alligevel nogle bånd, der binder os sammen, siger Nathasja Hansen.

Hun regner da også med at komme tilbage om tre år, når Triangle Folklore Festival igen går i danseposition.

Folkedansere fra 6 forskellige lande mødes hvert tredje år for at danse. Det har de gjort siden 1995. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD