Folkemøde skal give bro mellem Als og Fyn et rygstød

Selvom der er langt fra Als og Fyn til Bornholm, så mener foreningen bag bro mellem Als og Fyn, at det giver god mening, at de er taget til Folkemødet på Bornholm.

Mellem hundredevis af mennesker og telte på Folkemødet på Bornholm er der et telt, der er særligt interessant, hvis man godt kan lide idéen om en bro, der forbinder Als med Fyn.

Foreningen Als-Fyn Broen har nemlig lejet et telt på Folkemødet, og derfra vil de dels fortælle om broen og dels forsøge at påvirke magthaverne til at tage deres ønske til en ny forbindelse mellem de to landsdele alvorligt.

- Vi vil gerne gøre opmærksom på den her forbindelse. Og herovre på Folkemødet kan man jo møde hele verden. I hvert fald hele verden i Danmark, lyder det fra Mogens K. Nielsen, der er formand for foreningen.

- Vi håber jo selvfølgelig, at der kommer nogle politikere forbi for at høre vores argumenter for, hvorfor vi gerne vil have en forbindelse, siger han.

Kan det betale sig?

Foreningen har i alt fem mand på plads på Bornholm under Folkemødet, og de fem skal altså forsøge at tale foreningens sag.

I kroner og øre er det - formentlig, vurderer formanden - en underskudsforretning, for der kommer ikke nok nye, betalende medlemmer til foreningen til, at det kan dække udgifterne til rejsen og opholdet for foreningen på Bornholm. Men det er heller ikke formålet.

- Det er mere end holdningspåvirkning, som vi arbejder for her. Vi har en opgave i at skabe folkelig opbakning til den her udvikling, som vi mener, broen kan give Syddanmark, siger Mogens K. Nielsen.

- Vi skal snakke med politikere, journalister og folk herovre. Der kommer jo folk fra hele Danmark, og dem vil vi gerne være med til at påvirke, lyder det.

Folkemødet på Bornholm startede torsdag og slutter søndag. Foreningen er på plads til Folkemødet alle fire dage.

Det er på det her stykke, foreningen Als-Fyn Broen gerne så, at der blev etableret en fast forbindelse. For eksempel en bro eller en tunnel.