Folkemøde udfordrer fremtidens Vejle

100 arrangementer sætter fokus på bæredygtighed og klima i Vejle. Frivillige borgere skal gå forrest for at udfordre Vejle.

Fremtiden byder på udfordringer. Klimaforandringer, sociale udfordringer og ny teknologi vil ændre vores samfund.

Det sætter Vejle fokus på denne weekend med et stort folkemøde, hvor masser af frivillige laver 100 aktiviteter som borgerne kan deltage i.

Vejle Kommune er blevet udvalgt af The Rockefeller Foundation til at være en del af projektet Hundred Resilient Cities.

Resiliens kan forklares med ordet tilpasningsdygtighed. Hvor meget kan vi forandre vores samfund, uden at det enten går helt i stå eller bliver ødelagt af fremtidens udfordringer?

Programmet for Vejle Folkemøde indeholder masser af debat og en række tilbud. Du kan bl.a. lære at rappe. To rap-coaches underviser i at omsætte holdninger og tanker til raptekster.

Folkemøde i Vejle. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Borgere og politikere mødes

Folkemødet i Vejle er også stedet hvor de lokale politikere mødes med borgerne. Een af dem der fik en snak med en politiker var Grethe Skovlund.

Hun tog en cykeltur med Niels Clemmensen (V), der er formand for seniorudvalget i Vejle Kommune. Hun ville gerne vide hvordan der kan komme flere varme hænder i ældreplejen. Løsningen fandt de to ikke på turen, men begge var glade for snakken om fremtidens udfordring.

Se programmet for folkemødet i Vejle her