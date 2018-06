Folkemødet på Bornholm: Du er inviteret med

TV SYD er sammen med de andre syv TV 2 Regioner gået sammen med netmediet Altinget om at lave tre sjove og kloge dage på demokratiets årlige festival.

Hvis du tager til Folkemøde på Bornholm den 14. til 16. juni, så skal du komme forbi os på Folkescenen foran Grønbechs Hotel i Allinge Havn. Hvis du ikke skal til Bornholm, så vær med hele vejen her på vores omfattende Folkemødeside.

Vi skaber en oase, hvor man kan lege og tanke op på godt humør og ny indsigt.

TV2 Lorrys Nanna Holst er vært på Folkescenen og vil i løbet af de tre folkemødedage have samtaler med interessante gæster fra hele landet, som gør sig gældende i politik, kulturliv eller som iværksættere.

- Vi skal have det sjovt, og vi skal grine sammen på den hyggelige terrasse foran Grønbechs Hotel. Vi har en perlerække af kendte og kloge mennesker, der har sagt ja til at dyste på regionale jokes og gøre os klogere på, hvordan de bruger humor og positiv tænkning til at skabe succes i deres liv, siger TV 2 Lorrys Nanna Holst.

TV SYD har sendt vært og redaktør Eva Jakobsen afsted til Bornholm, som sammen med fotograf Anni Kirkeby, de tre dage Folkemødet varer, vil sende indslag hjem til TV SYD.

- Torsdag følger vi to landsbylaug fra Sønderborg og ser på, hvad de får ud af at deltage her på Folkemødet. Fredag er der en debat mellem nogle politikere - blandt andet Christian Rabjerg Madsen (S) og Anni Matthiesen (V) og en gruppe borgere fra Grindsted, som vil debattere forureningen fra Grindstedværket og folkesundheden, siger Eva Jakobsen.

Sønderjyske vittigheder

Gennem foråret har hver TV 2 Region indsamlet vittigheder, som vi synes er sjove, rundt om i landet her i 2018. Vi har samlet vitserne i et Joke Battle spil, som man kan hygge sig med ved bordene på Bornholm mellem samtalerne på scenen – eller derhjemme over frokosten, aftensbordet eller ude i solen. Her kan man vælge jokes opdelt på landsdele og dyste med dem, ligesom vores to værter herunder.

Man kan også vælge at få dem læst op på den dialekt eller accent, der er i det område, de er samlet ind i. Hver region har bedt kendte stemmer indtale vitserne, og i TV SYDs område har vi fået vores vært, Anders Køpke Christensen, til at læse vittigheder på sønderjysk.

Joke Battle spillet kan hentes på www.hvadgrinerduaf.dk og fungerer fremragende på en smartphone.

Slå jer ned hos TV2-regionerne

TV 2 Regionerne og Altinget åbner Folkescenen ved frokosttid torsdag d. 14. juni med komikerduoen Rasmus Botoft og Martin Buch, som deler gavmildt ud af deres observationer fra mange år på Folkemødet med snobberne fra Rytteriet. Vi runder af lørdag eftermiddag d. 16. juni med Selina Juul fra Stop Spild af Mad i samtale med de konservatives politiske ordfører og madspildsven Mette Abildgaard, valgt i Nordsjælland, om samfundsforandring gennem begejstring og nul kroner på lommen.

Se hele programmet for folkescenen her. Vi glæder os - og vil meget gerne have dig med!

Se med fra Folkemødet

Du kan følge, hvad der sker på Folkescenen, når vi begynder at sende klokken 13.15 på TV SYD+.