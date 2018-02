Folkeskolelev: Jeg vil arbejde med mennesker

Elever fra Social- og Sundhedsskolen var i dag på besøg på Ullerup Bæk Skole. Det skal få flere elever til at gå SOSU-vejen. Det var lærerigt, fortæller Freja Papsø fra 7. klasse.

Alle kneb gælder, når nye elever skal lokkes til at vælge Social- og Sundhedsskolen i stedet for gymnasiet.

Tirsdag var SOSU-studerende på besøg på Ullerup Bæk Skole for at give eleverne lidt mere viden om, hvilke uddannelser de også kan vælge.

- Vi skal ud og vise, hvad SOSU er. Ellers så ved eleverne ikke, hvad vi laver. Alle ved jo, hvad gymnasiet er, siger Nicklas Backmann, som læser til pædagogisk assistent.

I stedet for at stå ved tavlen og forklare, skulle folkeskoleeleverne lave samarbejdsøvelser for at vise, at det også kan være sjovt og spændende at gå SOSU-vejen.

Jeg synes det er rart, at vi kommer ud og prøver nogle aktiviteter. Så kan vi se, at de for eksempel arbejder meget med kommunikation og samarbejde. Freja Papsø, 7.I., Ullerup Bæk Skolen

- Eleverne har en anden synsvinkel på det lærerne har. De kan lidt nemmere fortælle, hvad de laver, og hvordan de ser på det, siger Freja Papsø, 7.I., Ullerup Bæk Skolen.

Eleverne skulle vende et tæppe, mens de stod på det eller bygge den samme legofigur, mens de stod på hver deres side af en tavle. Det var lærerigt, fortæller Freja Papsø:

Unge vælger gymnasiet

Det kniber fortsat med at få de unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Derfor bliver de studerende sendt ud på folkeskolerne, men de studerende har selv valgt de utraditionelle metoder. Det gør de for at komme nogle rygter til livs.

Når jeg bliver stor vil jeg gerne hjælpe mennesker, men jeg har haft svært ved, hvad det skulle være. Allerhelst vil jeg gerne være læge, men det er en meget lang uddannelse. Freja Papsø, 7.I., Ullerup Bæk Skolen

- Når jeg siger, at jeg går på Social- og Sundhedsskolen, så kigger folk på mig og spørger, om man overhovedet laver noget der. Det kan godt være, at vi ikke har brøker eller verber på tysk som i gymnasiet, men vi får en masse andet, siger Nicklas Backmann.

Tirsdag besøgte de studerende en 7. klasse, og det kan godt være lidt tidligt, synes Freja Papsø.

- Jeg synes det er lidt svært, at vi allerede skal begynde i 7. klasse. Jeg er ikke engang sikker på, hvad jeg vil endnu, men det meget rart at få et lille indblik i, hvad det er for noget, siger hun.

Dagen i dag har da også fået Freja Papsø til tænke på de muligheder Social- og Sundhedsskolen byder på.

- Når jeg bliver stor vil jeg gerne hjælpe mennesker, men jeg har haft svært ved at se, hvad det skulle være. Allerhelst vil jeg gerne være læge, men det er en meget lang uddannelse.