Folkestafet samler 1.3 millioner kroner

Lørdag og søndag har en masse mennesker samlet penge ind til kampen mod kræft ved Stafet for Livet i Haderslev.

Mange er hoppet i træningstøjet denne weekend for at deltage i landets største stafet, Stafet for Livet i Haderslev.

Helt præcist 7.197 personer har gået eller løbet rundt om Damparken i kampen mod kræft, og det glæder arrangøren bag, at så mange står sammen.

Læs også Danmarks største Stafet for Livet er i gang

- Det er gået fantastisk. Vi har atter en gang haft en helt fantastisk stafet, og vi er rigtig, rigtig glade, fortæller Børge Koch, der er arrangør af Stafet for Livet i Haderslev, som han også kalder Danmark smukkeste stafet.

På nuværende tidspunkt har vi samlet 1,2 millioner kroner sammen. Børge Koch, arrangør, Stafet for Livet

Han tror, at det blandt andet er omgivelserne, der gør, at den sønderjyske by kan lokke så mange mennesker til stafetten, og med så mange deltagere bliver der også samlet en masse penge ind.

Læs også Sundhedsministeren gik med kræftramte

- På nuværende tidspunkt har vi samlet 1.2 millioner kroner sammen, men vi ved af erfaring, at der kommer flere penge ind, så vi kan regne med mellem 1.2 og 1.3 millioner kroner, siger Børge Koch søndag middag til TV SYD, mens han næsten jubler.