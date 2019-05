Folket snører støvlerne og marcherer for klimaet

Borgere i 11 forskellige byer mødes i dag for at marchere for et bedre klima. Blandt dem er Aabenraa, Sønderborg og Vejle.

Klimaet fortsætter med at være et varmt emne i valgkampen, og lørdag kommer det igen i fokus, når der over hele landet bliver marcheret for et bedre klima på jorden.

Folkets klimamarch har sit udspring i København, hvor det forventes, at mellem 20.000 og 30.000 er med ved marchen lørdag eftermiddag.

Men også i Aabenraa er klimaet i centrum, når der er march for byens borgere. Det er 27-årige Eva Matthiesen Jaffke, der til daglig studerer filosofi ved Københavns Universitet, der står bag den lokale protestmarch.

- Jeg synes det er vigtigt, at vise, at det ikke kun er i de større byer, at folk bekymrer sig om klimaet. Der er lidt en myte om, at det kun er bestemte befolkningsgrupper, der synes klimaet er et problem, siger hun til TV SYD.

Selvom hun til daglig bor i København, fortæller hun, at bekymringen for klimaets ve og vel også er stor i Aabenraa, hvor hun er vokset op.

Det er en gruppe borgere med rødder i den grønne omstilling, der står bag Folkets miljømarch. De vil have, at klimaet skal tages mere alvorlig, og et af målene er bl.a. at få halveret det danske klimatryk i 2030.

- Det kan godt være, at der er en politisk vilje til at tale om klima, og til at sige at man er et grønt parti, men der mangler mere handling. For på trods af forskellige klima-aftaler er det ikke godt nok, det der sker, siger Eva Matthiesen Jaffke forud for dagens march.

