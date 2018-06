Folketingsmænd fanger tyveknægt

Sammen med politikerkollega fanger Venstremanden Carl Holst en tyveknægt i Nyhavn.

- Det var Leif og mig, det var ikke så dramatisk, siger en beskeden venstremanden Carl Holst fra Rødding fredag morgen, efter at han sammen med sin folketingskollega Leif Mikkelsen, (LA), tirsdag aften fangede en tyv, da de sad udenfor på en restraurent i Nyhavn i København.

- Nogen råbte ”stop tyven”, og vi sad ved et bord tæt ved indgangen, da tyven kom løbende tæt forfulgt af en kok og en tjener. Han var nødt til at drejer skarp uden om os, så faldt han lige så lang han var, og så hjalp vi med at holde ham nede, fortæller Carl Holst og fortsætter,

Så sad han på en trappe, mens vi ventede på, at politiet skulle komme, men så prøvede han at stikke af, og så måtte vi bremse ham igen. Carl Holst, Venstre, Rødding

Direkte adspurgt, om Carl Holst så var nede at ligge over tyven på gaden, svarer han afvæbnende

- Ja, men det var ikke så længe.

Der gik 35 minutter fra der blev ringet, før det københavnske politi ankom og anholdt tyven, som havde en ordentlig bundt sedler i hånden.

- Det var en overraskende lang reaktionstid fra politiet side, siger Carls Holst fredag morgen til TV SYD.