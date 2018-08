Fond støtter affaldsdetektiv på Fanø med en million kroner

Støtten giver Peter Michelsen fra Ren Strand Fanø langt bedre muligheder for at finde ud af, hvorfra affaldet i Nordsøen kommer. Han kan dermed nemmere afsløre synderne.

Værsgo. 980.000 kr.

Så mange penge har Peter Michelsen fra Ren Strand Fanø fået i økonomisk støtte fra Velux Fonden.

- På godt vestjysk: Det var liggodt satans. Ja undskyld, men det er vildt, at få sådan en støtte fra en stor fond som Velux Fonden. Det må jo betyde, at de tror på projektet, siger Peter Michelsen til TV SYD.

På godt vestjysk: Det var liggodt satans! Peter Michelsen, Ren Strand Fanø og Rent Hav ved Fanø

Han er efterhånden kendt vidt omkring for sit projekt Ren Strand Fanø. Her deler han poser ud til alle, der vil donere lidt tid og energi på at samle affald op på strandene på Fanø. Affaldet - havfald - som han kalder det, kommer folk i poser, som Peter Michelsen så samler op og sorterer. Det er der kommet meget affald ud af. Tonsvis faktisk.

Nyt projekt

Men den økonomiske støtte går til et andet projekt, som udløber af det første. Nemlig projekt Rent hav ved Fanø. Han har gennem længere tid forsøgt at finde frem til de, der forurener Nordsøen med alt fra fiskekasser til balloner. Peter Michelsen kontakter derefter producenten, eller hvem der nu står bag forureningen. Ofte med et godt resultat.

Træklodser i havet

Senest har han indgået et samarbejde med Oldenburg Universitet. Ved hjælp af såkaldte drifters - træklodser - vil de prøve at finde ud, af hvordan affaldet bevæger sig i Nordsøen fra start til slut.

- Det samarbejde passer perfekt til mit øvrige arbejde med at finde frem til forurenerne, siger Peter Michelsen.

Velux Fonden har støttet fem lokale projekter med i alt 4,6 mio. kr. Projekter, som har fokus på at skabe bevågenhed omkring havet.

Peter Michelsen med de første drifters i Danmark. I samarbejde med Oldenburg Universitet. Foto: Finn Grahndin