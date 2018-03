Fond vil spendere 50 millioner kroner til udvikling af kystområder

Nordea-fonden har netop lanceret en pulje på 50 millioner kroner til aktiviteter langs de danske kyster. Nu drager fonden med direktøren i spidsen ud til seks danske kyster for at tale gode idéer med lokale ildsjæle. Sidste stop er Ribe.

Danmark er verdens kystland nummer et, og danskerne dyrker friluftslivet ved kysterne i stor stil. To ud af tre siger imidlertid i en ny undersøgelse fra Københavns Universitet, at de ikke får dækket deres behov for det kystnære friluftsliv.

Men det vil Nordea-fonden gøre noget ved. Med en ny pulje på 50 millioner kroner inviterer Nordea-fonden lokale ildsjæle i Kerteminde, Vordingborg, Holbæk, Hou, Slettestrand og Ribe til at mødes i et stort opvarmet telt, som fonden slår op nær kysten. I Ribe er det Vadehavscentret, der lægger grund til teltet.

- Vi tager nu ud til kysten for at møde ildsjælene og hører alle de gode ideer, siger Nordea-fondens direktør, Henrik Lehmann Andersen.

- Vi vil rigtig gerne bakke op om nye spændende aktiviteter langs kysten over hele landet, og vi er sikre på, at virkelysten og idérigdommen syder og bobler i hele vandkantsdanmark. Så derfor tager vi nu ud til kysten for at møde ildsjælene og hører alle de gode idéer, siger Nordea-fondens direktør, Henrik Lehmann Andersen, der også er at finde i teltet sammen med andre af fondens medarbejdere.

Alle ideer, som understøtter gode liv ved kysten, er velkommen. Uanset om det er indledende strøtanker eller helt ærdige prospekter, så er fondens medarbejdere klar til at vurdere og sparre på idéerne. En lang række lokale foreninger er inviteret, og tanken er desuden, at den uformelle mødeform over en skål suppe eller en kop kaffe i teltet kan være til gensidig inspiration for deltagerne, og at kimen til nye idéer og samarbejder lægges undervejs.

Nordea-fondens telt slås op ved Vadehavscentret i Vester Vedsted ved Ribe torsdag den 22. marts og er åbent fra kl. 16.30-19.