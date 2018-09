Fantastiske Fællesskaber: Fonde hylder fællesskaberne

To fonde står bag pengepræmien på 50.000 kroner, når TV SYD finder Syd- og Sønderjyllands mest fantastiske fællesskab.

Torsdag aften kåres det mest fantastiske fællesskab klokken 19.30 på TV SYD og TV SYD+. Vinderen får udover en billet til den nationale finale også en økonomisk indsprøjtning på 50.000 kroner.

Penge kommer fra Tuborgfondet og Lokale og Anlægsfonden, der for første gang går sammen med TV 2-regionerne og hylder de mennesker, der gør noget for fællesskaberne i Danmark.

For Lokale og Anlægsfonden giver det god mening at hjælpe fællesskaberne i landet ved at give seerne et indblik i foreningslivet.

- Vi arbejder med at skabe rammer for vores foreninger og fællesskaber, vi kalder det at lave mødesteder. Så var det helt naturligt at fortælle, hvad der foregår de her dejlige steder, siger direktør Esben Danielsen til TV SYD.

Hvad er Fantastiske Fælleskaber? Fantastiske Fællesskaber er et projekt, hvor TV 2-regionerne sammen med Lokale og Anlægsfonden og Tuborgfondet hylder de mennesker, der gør noget for at skabe fællesskaber i Danmark.



Torsdag den 27. september bliver den syd- og sønderjyske vinder kåret og modtager præmien på 50.000 kroner og går samtidig videre til den nationale finale den 3. november med en præmie på 100.000 kroner.

Også hos Tuborgfondet vil man gerne anerkende, hvor vigtige fællesskaber er.

- Fællesskaber er simpelthen en kraft i vores samfund, som vi skal gøre rigtig meget for at passe på. Derfor skal vi også hylde dem, siger direktør Anne-Marie Skov til TV SYD.