Forældre anklages for årelangt sexmisbrug af fire børn

Et forældrepar fra Vejen står mandag i retten i Esbjerg tiltalt for årelang mishandling af fire børn i perioden fra 1987 til 1994.

En far forgreb sig gentagne gange seksuelt på flere børn og lod flere fremmede mænd gøre det samme mod betaling i form af penge og hash.

Det er bare nogle af de anklager, der mandag rettes mod en 63-årig mand og en 60-årig kvinde fra Vejen.

Parret er ved Retten i Esbjerg tiltalt for årelang mishandling af fire børn i perioden fra 1987 til 1994.

Kvinden er biologisk mor til alle fire børn, mens manden er biologisk far til to af dem.

Anklageskriftet beskriver en hverdag præget af seksuelle overgreb og fysisk afstraffelse ved hjælp af eksempelvis bælte, pisk og et støvsugerrør.

Børnene blev fjernet fra hjemmet i 2000, men det var først i august 2017, at den ene datter gik til politiet.

Det var altså 30 år efter, de første overgreb ifølge anklageskriftet skulle have fundet sted.

Børnene er i dag mellem 30 og 35 år.

Det er ikke usædvanligt, at børn, som har været udsat for seksuelle overgreb, tøver med at fortælle, hvad de har været udsat for.

- Det er et enormt tabu at have været udsat for overgreb af familien eller ens nærmeste.

- Nogle børn vil tænke, at det er deres egen skyld. Andre har fået at vide, at der vil ske forfærdelige ting, hvis de anmelder det.

- Og så er der en masse skam forbundet ved at have været udsat for overgreb, siger professor i klinisk psykologi Ask Elklit, Syddansk Universitet.

Der er afsat ni retsdage

Det er typisk, når barnet er blevet voksen og måske selv har fået børn, at han eller hun er i stand til at tage opgøret med fortiden.

Det siger Helle Borrowman, formand for foreningen Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb.

- Der kommer et vendepunkt, hvor barnet måske selv har fået børn, der når den samme alder, som den voksne person selv havde, da han eller hun blev udsat for overgreb.

- Så kommer man i kontakt med det, som man ellers havde søgt at skubbe fra sig i alle de år, siger Helle Borrowman.

Men da er den psykiske skade ofte sket, og mange lider ifølge formanden af senfølger som angst og depression.

Det skønnes, at to procent af befolkningen har været udsat for alvorlige seksuelle overgreb i barndommen.

I den aktuelle sag fra Vejen er det uvist, i hvilken grad familien har været i myndighedernes søgelys, før børnene blev fjernet.

Vejen Kommune ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere sagen.

Der er afsat ni retsdage til behandlingen af sagen, som ventes afsluttet 5. april.