Forældre deler deres tab af Clara på Facebook

Det har hjulpet forældre-parret Matzen at dele sorgen over tabet af deres datter på Facebook. Det der før var en privatsag kommer nu ud i offentligheden.

Claus og Britt Møller Matzen mistede lille Clara, da Britt var 22 uger henne i graviditeten. En voldsom infektion satte fødslen igang - alt for tidligt.

Det var i 2013. Ønskebarnet Clara skulle have været døbt samme dag som Britt og Claus skulle giftes året efter.

I stedet blev bryllupsfotoet taget på kirkegården.

Først var Britt tilbageholdende med at dele den tragiske oplevelse på Facebook.

- I dag er jeg glad for, at jeg gjorde det. Jeg brændte inde med det - for jeg ville gerne have det ud. Til at starte med følte vi os meget alene i det her.

Da Britt og Claus blev gift besøgte de Claras gravsted på Bov Kirkegård. Foto: Privat

Nu pryder billedet af Claras hjerteformede granitgravsten Britts coverbillede. Tre-fire gange om året lægger Britt et billede op fra Claras grav. Det kan være til jul og på Claras fødselsdag.

Vi er stolte af hende, og vi vil gerne vise, at vi også er forældre. Britt Møller Matzen

- Vi vil ikke have medlidenhed overhovedet - det er bare stolthed. Når andre sender julehilsen med deres børn, lægger vi et billede op fra kirkegården.

02:30 Britt og Claus deler deres tab på Facebook Foto: Jakob Schjødt-Pedersen Luk video

Der bliver også taget hensyn til, at det ikke er alle, der synes godt om at blive míndet om døden. Britt og Claus har pæne billeder af den alt for lille Clara, da hun var blevet født, men dem vil de ikke dele på Facebook. Billedet hænger i soveværelset.

På den lukkede Facebookgruppe som styres af Landsforeningen for Spædbarnsdød kan de 1880 medlemmer godt dele billeder af børnene og deres tragiske erfaringer.

- Det har hjulpet mig, at man ikke står alene i det her. At hvis man brænder inde med noget, man ikke bare kan skrive på sin private væg, så har man dén side, og man ved, at dér er der forståelse for ens sorg, fortæller Britt Møller Matzen.

For Britt har det været en god oplevelse at dele sorgen på Facebook. Hun har kun fået positive kommentarer på sine billeder.

Det uperfekte liv på Facebook

Social medie rådgiveren Trine-Maria Kristensen har interviewet flere om at dele sorg på de sociale medier. Hun fortæller til TV SYD at det er helt naturligt at bruge Facebook til det, da det er en kommunikationskanal som så meget andet.

Dem jeg har talt med, fortæller at det kan være hårdt at fortælle historien igen og igen. Trine-Maria Kristensen, rådgiver om sociale medier.

- Dem jeg har talt med fortæller, at det kan være hårdt at fortælle historien igen og igen. Samtidigt giver det også vennerne på Facebook mulighed for at vælge, om de vil engagere sig i sorgen, eller om de ikke vil. På den måde bliver der vist et hensyn til omgivelserne.

Trine-Maria Kristensen oplever, at dem der deler deres sorg på sociale medier går mod tendensen om kun at dele det perfekte liv. Døden er det sidste store tabu.

Rådgiveren har skrevet bogen Få mere ud af (den tid du spilder på) Sociale Medier. Den handler bla. om hvordan man kan bruge sociale medier, når livskriser som sygdom, død eller skilsmisse banker på.

Læs også Sorgterapeut: Jacques’ mor og far er stolte forældre