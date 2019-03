Forældre demonstrerer for flere pædagoger

En landsdækkende bevægelse af forældre kræver minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer. Men ikke alle institutioner mener, at de har et problem.

En dokumentar på Danmarks Radio om normeringer i vuggestuer og børnehaver har sat gang i en landsdækkende bevægelse af forældre, der kræver, at der sættes en minimumsnormering i institutionerne. De mener, der generelt er alt for få voksne til at passe børnene.

Forældrene arrangerer nu demonstrationer for fastsættelse af minimumsnormeringer lørdag den 6. april. De er især utrygge ved antallet af pædagoger i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor der ofte er færre pædagoger på arbejde.

De frygter, der kan ske ulykker, hvis pædagogerne har for mange børn at holde øje med.

En af arrangørerne til en demonstration i Aabenraa næste lørdag er Tina Hansen fra Bov.

- Pædagogerne løber utroligt stærkt lige nu, og jeg synes ikke vi kan det være bekendt, og derfor synes jeg, en minimumsnormering i institutionerne er på sin plads, siger Tina Hansen.

- Kvalitet er ikke kun antallet af medarbejdere

Aabenraa Kommune er den kommune i TV SYDs sendeområde i 2017, som har færrest voksne per vuggestuebarn. En voksen til at passe fire børn. Til sammenligning er der kun 2,8 barn per voksen i Fredericia Kommune.

Men i Aabenraa mener de ikke, at man kan gøre kvaliteten op i antal medarbejdere alene.

- Kvalitet handler også om ledelse og uddannelse af medarbejdere, så vi er helt skarpe på, hvad vi byder børnene, siger dagligleder af den integrerede institution Børnehuset Fladhøj i Rødekro, Bodil Thye.

I Aabenraa Kommune erkender de, at de er lavt normeret, men formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensen, (V), mener også, at de pædagoger der er institutionerne i kommunen, generelt er bedre uddannet end i de andre kommuner.

- Det er en politisk beslutning, at vi vil have uddannet personale i vores institutioner, - og det koster penge, siger Kirsten Nørgaard Christensen.

Der er arrangeret demonstrationer i 44 byer over hele landet, som finder sted lørdag den 6. april.