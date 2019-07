Forældre i konflikt må vente flere måneder på hjælp

Når forældre er i konflikt om samvær, skal de have møde inden ti dage. Men der er pt. måneders ventetid.

Forældre, der er gået fra hinanden og er i konflikt om fælles børn, må vente op til 14 uger på at få møde i Familieretshuset, der har hovedsæde i Aabenraa.

Det fremgår ifølge Jyllands-Posten af Familieretshusets webside.

I loven står der ellers, at forældre i konflikter om samvær, forældremyndighed og barnets bopæl skal indkaldes til første møde så vidt muligt inden for ti hverdage.

Den lange ventetid på op til knap fire måneder møder kritik på Christiansborg.

Ikke mindst fordi en af intentionerne med at nedlægge Statsforvaltningen og erstatte den med Familieretshuset var ønsket om at nedbringe de lange og udskældte sagsbehandlingstider hos forvaltningen.

Udklip fra Familieretshusets webside. Her fremgår det, at forældre, der er gået fra hinanden, må vente op til 14 uger på at få et møde i Familieretshuset, hvor sagen om deres fælles børn behandles. Foto: Familieretshuset

Børneordfører: Det er i strid med lovens hensigt

Jakob Sølvhøj, som er børneordfører for Enhedslisten, kalder det "meget problematisk", hvis de lange ventetider gentager sig i Familieretshuset, der åbnede i april i år.

- Det har været tanken, at man allerede i løbet af ti dage efter modtagelsen af sagen skulle i gang med sagsbehandlingen, så når der er 14 ugers ventetid, så er det i strid med den hensigt, der har været med lovgivningen, siger han til Ritzau.

Han understreger, at det ikke er godt nok og påpeger, at ministeren bør gå ind i sagen.

- Vi er meget opmærksomme på, at ventetid har betydning

Hos Familieretshuset forklarer kontorchef Kirsten Rosenkilde Olsen, at ventetiden er en "overgangsproblematik", som skyldes nye opgaver og arbejdsgange.

Desuden påpeger hun, at det hænger sammen med, at alle verserende sager fra Statsforvaltningen skal visiteres efter de nye regler.

- Vi er meget opmærksomme på, at ventetid kan have betydning for konflikten mellem forældrene, og at det kan gå særligt ud over børnene, siger hun til Jyllands-Posten.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) understreger i en skriftlig kommentar, at der "her og nu" sættes ekstra ressourcer ind på opgaven.

- Det er klart, at familierne ikke skal vente mange uger på et møde, udtaler hun ifølge avisen.

Familieretshuset blev til som del af en reform, som alle Folketingets partier stemte for i december 2018.