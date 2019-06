Oprør: Forældre kæmpede igen for flere voksne

Borgmester vil gerne have flere hænder, men vil have flere penge fra staten. Pædagoger og forældre demonstrerede ved Vestkystløbet.

#godtbørneliv. #HvorErDerEnVoksen? "Sæt børnene fri".

Den slags budskaber stod søndag på mange tshirts ved Vestkystløbet i Esbjerg. Og ved mange andre demonstrationer landet over.

- Vi er her for at vise, at der skal flere voksne i daginstitutionerne, for området bløder. Sådan har det været i mange år, og nu er det nok. Der skal flere medarbejdere ind for børnenes, forældrenes og personalets skyld, siger Lene Grønfeldt Olsen, som leder børnehaveklassen på Esbjerg Realskole.

En voksen til 20 børn

Hun vil hellere bruge ordet "opråb" end "demonstration", mens andre kalder det en forældredemonstration. Dem har der været mange af hen over foråret, til dels orkestreret af pædagogernes fagforbund BUPL.

Forbundet har med held fået en række partier til at kræve/ønske minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Det ønsker den esbjergensiske specialpædagog og mor Helle Rønne Waskönig sig også.

Jeg får ondt i maven, når jeg afleverer ham om morgenen Helle Rønne Waskönig, mor til firårig dreng

- Jeg har en dreng på fire år, og jeg får ondt i maven, når jeg afleverer ham om morgenen, når der kun er én pædagog med 20 børn på stuen. Så bliver jeg utryg og ked af det, når jeg tager på arbejde, siger Helle Rønne Waskönig, som arbejder som socialpædagog.

Frost er imod minimum

Noget tyder på, at der skal komme krav og penge fra Christiansborg, hvis ønsket skal gå i opfyldelse. Lørdag løb Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), med i Vestkystløbet sammen med godt 6000 andre. Her fik han også tid til at møde demonstranterne.

- Forældrene råber jo op for at få flere hænder i daginstitutionerne, og det har vi brug for. Men det handler ikke om et rigidt krav som minimumsnormeringer. Udfordringen er jo, at der mangler penge især i provinsen. Jeg vil gerne sikre flere voksne, og det har vi også gjort fire ud af de sidste fem år i Esbjerg Kommune, siger borgmesteren.

Der er lagt op til, at kommunen skal skære otte pædagoger ned på næste år budget. Dermed kan Esbjerg handle imod demonstranternes interesser.

Vi skal tage pengene fra folkeskolen, skolen eller handicappede, hvis vi skal tilføre flere voksne Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjergs borgmester

- Det bliver et presset budget, og vi skal tage pengene fra folkeskolen, skolen eller handicappede eller andre områder, hvis vi skal tilføre flere voksne. I hovedstaden bruger man 30 procent flere kroner pr. dagtilbud, samtidig med at man betaler mindre i skat, så vi skal have pengene bedre fordelt i Danmark, siger Jesper Frost Rasmussen.

Læs også Besparelse kan koste otte pædagoger

Mistrivsel blandt unge

Borgmesteren må erkende, at der er stærkt delte meninger om udligningsordningen og fordeling af penge mellem kommunen. Demonstranterne, blandt andre Helle Rønne Waskönig, mener, at det uanset hvad er en god investering, hvis der er flere voksne til stede.

- Nogle af problemerne med, at børn og unge ikke trives, de kommer fra de dårlige normeringer i børnehaver og vuggestuer. Hvis vi tager os bedre af børn mellem nul og seks år, så kan vi forebygge mange problemer med mistrivsel, siger Helle Rønne Waskönig.