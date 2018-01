Forældre må på banen og forhindre deling af porno

Skole og Forældre opfordrer til, at forældre tager en snak med børnene om god opførsel online. Opfordringen kommer efter børn og unge over hele landet er sigtet for at have delt en sexvideo på Facebook.

En video med seksuelt indhold af to 15-årige er blevet delt af mere end 1000 børn og unge over hele landet. Unge i alderen 15 til omkring 20 år har delt videoen på Facebook, og de risikerer nu at blive dømt for at have delt børneporno.

Formanden for Skole og Forældre mener, det er vigtigt, at man lærer de unge, at man skal beskytte dem, der er blevet krænkede.

- Mange af de unge har nok delt videoen i uvidenhed. Det er ærgerligt, at de unge mennesker ikke har vidst, at det er kriminelt, siger Mette With Hagensen, der er formand for Skole og Forældre, til TV SYD.

Hovedparten af dem, der sigtes, har delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har gjort det flere hundrede gange.

Delingen kan være en overtrædelse af straffelovens §235 – distribution af børneporno. Det kan komme til at fremgå af børneattesten, og det kan komme til at stå på straffeattesten.

Forældre skal blande sig

Mette With Hagensen opfordrer forældre til, at de får snakket med deres børn om, hvad man må online.

- Det her er en oplagt mulighed for at tage snakken med børnene om, hvad man deler på Facebook, og hvad man ikke deler, siger Mette With Hagensen.

Hun mener ikke, forældrene skal være bange for at blande sig i, hvad børnene laver, når de er på Facebook.

- Vi har en ide om, at vores børn kender reglerne online. De kender teknikken, men pli og god opførsel er eviggyldigt, så vi skal ikke være bange for at blande os i vores børns onlineliv og blive kaldt curlingforældre. Vi skal lære dem, hvordan man opfører sig online, siger Mette With Hagensen.

I TV SYDs område sigtes 85 børn og unge.