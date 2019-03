I retten i dag: Forældre tiltalt for dyresex og pisk af børn

Begge forældre nægtede sig i dag skyldige i de grove anklager i misbrugssagen fra Vejen, hvor de altså er tiltalt for mishandling af deres fire børn gennem flere år..

I retssalens venstre side sidder de to tiltalte. En 63-årig mand og en 60-årig kvinde fra Vejen. De er begge iklædt joggingtøj.

De sidder i retssal 41 i Retten i Esbjerg, fordi de er tiltalt for seksuelt misbrug, vold og trusler mod deres fire børn tilbage i 1987 til 1994.

Sagen er berammet til ni retsdage i Esbjerg, og den første af retsdagene - i dag - tager udgangspunkt i et 11 siders langt anklageskrift med 17 tiltalepunkter.

Anklageskriftet indeholder blandt andet anklager om samleje, tildeling af slag og pisk, samkvem med hanhund, forevisning af pornofilm, kvælertag med pudebetræk over barnets hoved og bælte om barnets hals, at mandlige gæster i hjemmet voldtog barn mod betaling i hash og penge, og at beordre børnene til at røre ved hinanden.

Begge tiltalte nægter sig skyldige i overgrebene.

SAGEN KORT Forældrepar fra Vejen

Tiltalt for mishandling af deres fire børn i perioden 1987-1994

Alle børnene var mindreårige på daværende tidspunkt

En af døtrene anmeldte sagen i 2017

Sagen afsluttes med domsafsigelse den 5. april

"Dysfunktionel" familie

Børnene er født mellem 1983 og 1988. Den tiltalte kvinde er biologisk mor til alle fire børn, mens den mandlige tiltalte kun er biologisk far til de to yngste. Kvinden havde forældremyndigheden over alle fire.

ifølge den mandlige tiltalte var der tale om en dysfunktionel familie, fordi de to ældste børn opførte sig uopdragent. Det var den tiltalte kvinde enig i. Den 63-årige mand forklarede ydermere, at han opdagede, at to af børnene have seksuelt samkvem med hinanden.

Han forklarede samtidig, at børnene kom i institution, fik mad og vacciner, som de skulle.

Fund af sexlegetøj og porno i hjemmet

I retssalen blev der fremvist beslaglagte piske fra hjemmet, som ifølge den mandlige tiltalte hang som pynt. Derudover skulle der ifølge anklageren være søgt efter familieporno og lignende på en beslaglagt bærbar.

Dele af søgningerne på computeren erkender den kvindelige tiltalte, fordi hun efter en tidligere anmeldelse fra sønnen, ville se, hvad hun blev beskyldt for. Ifølge den kvindelige tiltalte mente politiet ikke, at der var noget hold i anmeldelsen. Begge tiltalte nægtede dog at have vist porno til børnene.

Sådan forklarede forældrene sig

Begge tiltalte kom under forklaring i retssalen med deres bud på, hvorfor det ene barn anmeldte sagen i 2017, og hvorfor de andre børn ville afgive vidneforklaring.

I anklageskriftet er det noteret, at der nedlægges påstand om erstatning, og det er derfor, mener den mandlige tiltalte, at barnet har anmeldt sagen - af pengeårsager.

Den tiltalte kvinde mener, at motivet er hævn, fordi de ikke kan lide den mandlige tiltalte. Barnet, der anmeldte, har ifølge den kvindelige tiltalte bestukket de to yngste børn til at være med på anklagerne.

Børnene indkaldes som vidner

På de næste retsdage vil vidner kaldes frem. På torsdag skal to af børnene afgive forklaring, og i den sammenhæng vil retssalen være lukket.

I alt skal tre ud af de fire børn vidne i retten. Den ene af de tre er i dag så psykisk påvirket, at dennes forklaring vil fremgå af en tidligere videoafhøring.

Udover de tre børn vil naboer, andre familiemedlemmer og en psykolog afgive forklaring.

Dommen skal falde den 5. april, og indtil da vil hverken forsvarer eller anklager ikke udtale sig om sagen.