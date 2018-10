Forældrepar tiltalt for misbrug af børn gennem syv år

Et forældrepar fra Vejen er tiltalt for gennem syv år at have udøvet vold og seksuelt misbrugt fire børn.

Overgrebene på børnene skal have fundet sted i hjemmet fra 1987 til 1994.

Her har den 63-årige mand og den 59-årige kvinde ifølge anklageskriftet udsat børnene for både vold og voldtægt i den flerårige periode.

Forældrene er blandt andet tiltalt for at have udsat en dengang syvårig pige for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter og mishandling. Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Manden har ifølge anklageskriftet slået pigen i ansigtet med et bælte, så bæltespændet ramte i venstre side af ansigtet. Derudover skulle han have brændt pigens hånd med en cigaret - en afstraffelse for at hun ikke hentede en øl til ham.

Manden er biologisk far til to af børnene, mens kvinden er biologisk mor til de to andre.

Sagen bliver behandlet over ni retsdage i marts og april 2019. Den er rejst som en nævningesag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden vil gå efter en straf på mindst fire års fængsel.