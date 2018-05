Forbered dig på kø

Allerede fra klokken 14 i dag forventer Vejdirektoratet tæt trafik og risiko for forlænget rejsetid på motorvejene.

Pinsen er over os – og med den risiko for perioder med tætpakkede veje. Ifølge Vejdirektoratet kan der forventes tæt trafik allerede fra klokken 14 fredag eftermiddag, når folk får fri fra arbejde og mange skal på pinseferie.

Især mellem klokken 14 og 18 forventes der tæt trafik på Østjyske Motorvej, Sønderjyske Motorvej og motorvejen over Fyn med risiko for uheld og kødannelser.

Vejdirektoratet opfordrer bilister, til at holde sig orienteret om den aktuelle trafiksituation allerede inden de kører hjemmefra, så de eventuelt kan ændre rute eller rejsetidspunkt afhængigt af situationen.

Især på motorvejene omkring de større byer kan der blive trængsel fredag eftermiddag, fordi ferietrafikken blander sig med den almindelige myldretidstrafik.

Det er primært fredag, der er risiko for kø og forlænget rejsetid.

Pinselørdag, pinsedag og 2. pinsedag forventes der normal trafik – dog med risiko for kødannelser sidst på dagen 2. pinsedag, hvis godt vejr får folk til at vente med at køre hjem til sidst på dagen.

I forbindelse med hjemrejsetrafikken er der desuden risiko for perioder med kø ved den dansk-tyske grænse, da pinsen falder sammen med en tysk ferieuge.