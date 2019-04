Forbudt for børn fodbold venter i Horsens og Vejle

Nedrykningsspillet i Superligaen nærmer sig sin afslutning. Søndagens kampe kan blive meget afgørende for, hvem der for alvor risikerer at ryge ned i 1. division.

Der er dømt drama for alle pengene, når der søndag eftermiddag fløjtes op til to meget vigtige fodboldkampe i det syd- og sønderjyske område.

Klokken 16.00 starter kampen mellem AC Horsens og Sønderjyske. Her kan hjemmeholdet med en sejr sikre sig en ny sæson i Superligaen, mens Sønderjyske, med et nederlag, ikke undgår at komme ud i afgørende nedrykningskampe.

Klokken 18.00 er det Vejles tur til spille en af sæsonens allervigtigste kampe. Holdet er før dagens kampe placeret på sidstepladsen i nedrykningsgruppe 1. Men hvis Vejle vinder over dagens modstander AGF, og Sønderjyske samtidig taber eller spiller uafgjort i Horsens, rykker holdet forbi Sønderjyske før sidste spillerunde den 28 april.

Hvordan afgøres nedrykningen

Det hold, der ender på fjerde og sidstepladsen i de to nedrykningspuljer, møder hinanden i to kampe ude og hjemme. Den samlede taber rykker ned i 1. division. Vinderen af de to kampe møder nr. 2 fra 1. division i to nye kampe om en plads i Superligaen.

Det hold, der ender på tredjepladsen i de to nedrykningspuljer, møder ligeledes hinanden i to kampe ude og hjemme. Den samlede vinder bliver i Superligaen, mens taberen møder nr. 3 fra 1. division om en plads i Superligaen.

Stillingen i nedrykningspulje 1.