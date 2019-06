Forfatter skiftede engelsk navn ud med dansk – og fik succes

Engelske Chris Paton kunne ikke sælge sine bøger i eget navn. Men da han begyndte at bruge det danske synonym, Christoffer Petersen, kom der gang i salget.

Navnet er Paton – Christopher Paton. På det nærmeste som i de verdenskendte Bond-film. Men i modsætning til Bond og forfatter Ian Fleming, så kunne 45-årige Chris Paton ikke få gang i salget af sine bøger. Derfor skiftede han til et danskklingende navn.

- Mit rigtige navn er Chris Paton, men det er ikke det navn, jeg bruger. Nu hedder jeg Christoffer Petersen, fortæller krimiforfatteren til TV SYD, da vi besøger ham i hjemmet i Tørsbøl tæt på Gråsten.

Han udgiver nordiske krimier på engelsk. Baggrunden for navneskiftet, eller synonymet som det ret beset er, ligger i hans hjemland, England.

- Læsere i England er vilde med danske krimier – og med genren arktisk noir. Jeg kunne ikke sælge i mit eget navn, så for at appellere til dem, valgte jeg et dansk navn.

Sælger bøger som aldrig før

Det hjalp gevaldigt på salget, der primært foregår på onlinetjenesten Amazon.com.

Men det er ikke uden udfordringer at udgive bøger under synonym. At have to identiteter.

- Det er ofte interessant at svare på et telefonopkald. Men det giver også en frihed – hvis man f.eks. får en dårlig anmeldelse på Amazon, smiler Chris Paton.

Eksotisk og grønlandsk

Han forklarer, at det er godt at have et dansk navn, fordi han på den måde rammer en genre i England, hvor der findes andre med lignende navne.

- Peterson er med on på engelsk, men Petersen lyder mere eksotisk. Det er meget mere autentisk at have et dansk navn end et britisk navn, når jeg skriver skandinaviske krimier.

Christopher Paton bor i Danmark, taler dansk, har en dansk uddannelse og er gift med en dansk kone. Gennem syv år arbejdede han som lærer i Grønland – og til sidst på politiskolen i Nuuk. Derfor udspiller handlingen sig i Grønland i mange af hans bøger.

- Jeg har set så meget af Grønland, så den ligger lige til hjertet. Krimierne er baseret på ting, jeg selv har oplevet. Det er samtidig vigtigt for mig at beskrive de positive, grønlandske historier, hvor mine hovedpersoner er stærke. Det er et helt andet syn, end man ofte hører om Grønland, forklarer forfatteren.

Amozons algoritmer og danske bogstaver

Chris Paton, der bruger sin kones navn Petersen, forklarer, at der også er noget rent teknisk bag hans stigende succes.

- Hvis Amazons algoritme finder din bog og kan se, at den sælger, så markedsfører den selv til andre, der har læst lignende bøger. Så længe jeg skriver en god bog indenfor en populær genre, så gør Amazon det hårde arbejde for mig.

Men han bruger også danske bogstaver for at få historierne til at virke mere autentiske.

- Jeg prøver at bruge ord med et alternativt bogstav i, som f.eks. ø som i isbjørn. Det har jeg selv svært ved at udtale. Når man bruger ø, så kan englænderne læse det, uden at det forstyrrer, men det giver en smag af noget mere eksotisk, slutter Christopher Paton / Christoffer Petersen

Chris Paton er nu fuldtidsforfatter – og sælger op mod 1.000 bøger om måneden. Han forventer at flere af de fremtidige bøger vil tage udgangspunkt i Sønderjylland.