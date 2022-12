I første omgang mistænkte politi, at den 39-årige kvinde kunne være blevet udsat for noget strafbart, da hun manglede flere af sine ting og noget af sit tøj.



- Vi arbejdede ud fra et worst-case-scenarie, som i dette tilfælde heldigvis viste sig ikke at være tilfældet, da efterforskningen viser, at kvinden ikke har været udsat for noget strafbart, udtaler vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.