Forlænget rejsetid på E45 søndag

Anden etape af udvidelsen af E45 ved Aarhus er i gang. Det betyder, at der søndag er risiko for kø og forsinkelser.

Frem til kl.10 søndag skal bilisterne forvente en forlænget rejsetid på 10-15 minutter på E45, hvis de skal køre mellem Horsens og Aarhus. Det gælder i begge retninger.

Her er der hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

Udbygningen af motorvej E45 ved Skanderborg betyder, at der de næste to år er høj risiko for kø og forsinkelser for trafikanterne mellem Horsens og Aarhus.

Lørdag gik arbejdet med udvidelsen mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd for alvor i gang.

Arbejdet kommer i første omgang til at foregå i midterrabatten og dermed meget tæt på trafikken.

Derfor bliver trafikken til at begynde med flyttet mod højre og kommer til at køre i bl.a. nødsporet.

Køresporene bliver samtidig smallere og derfor sættes fartgrænsen ned til 80 km/t.

I den kommende tid vil der blive arbejdet på udvidelsen i tidsrummet mellem kl.19.00-06.00.

