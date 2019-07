Forlist kutter fjernes på torsdag – efter et halvt år

Fanø Kommune har tidligere sendt et påbud til forsikringsselskabet for at få vraget fjernet.

Efter et halvt års juridisk tovtrækkeri ser det endelig ud til at den forliste kutter James Robert vil blive fjernet. De sidste aftaler er i dag faldet på plads, og på torsdag vil arbejdet med at fjerne vraget gå i gang.

- Det er simpelthen så godt, nu er det hele endelig på plads, og arbejdet kan gå i gang, siger Christian Lorentzen (K), byrådsmedlem i Fanø Kommune.

Den 11. januar i år brød kutteren James Robert fra Hvide Sande i brand og drev i land på Fanøs kyst, men da rederiet samtidig gik konkurs, var der ingen til at fjerne vraget af den forliste kutter. Siden da har Fanø Kommune sendt flere påbud til blandt andet rederiets forsikringsselskab for at få dem til at fjerne vraget. Den 12. juli indvilligede forsikringsselskabet i at betale for at få vraget fjernet, og i dag er der lagt en plan for hvordan og hvornår fjernelsen skal ske.

- Nu bliver den fjernet i denne uge, og på forsikringsselskabets regning, siger Christian Lorentzen.

Torsdag gør man klar ved at fjerne sand rundt om skroget, og fredag vil man prøve at trække resterne af kutteren på land. Kan man ikke trække vraget på land i ét stykke, vil man hugge det op i vandet og fjerne det på den måde.

