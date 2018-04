Formand: Derfor skal kirke rykkes ned

111 år gammel kirke skal rives ned, så der bliver plads til en ny. Menighedsformand forklarer, hvorfor man har tage beslutningen, der har ført store protester med sig.

Det har skabt debat i Bredballe efter det er kommet, at menighedsrådet har planer om at rive byens kirke ned og bygge en ny og større af slagsen.

- Vi har brug for en større kirke her i Bredballe. Den vi har nu er blevet bygget for mange år siden, da Bredballe var et lille fiskerleje, nu er Bredballe større, og vi har brug for en større kirke, siger Kurt Holm Hansen, der er menighedsrådsformand ved Bredballe Kirke.

Juleaften må kirken holde otte gudtjenester, så alle får mulighed for at komme i kirke.

- Vi vil gerne have flere til at komme i kirke og har brug for bedre faciliteter, end dem vi har. Vi har en god kirke og aktive præster og rigtig meget aktivitet i kirken, men vi vil gerne have flere, siger Kurt Holm Hansen.

Planerne har dog ført til protester fra menigheden.

- De mener, at de burde være blevet hørt på en anden måde, end de er blevet, og at de problemer, der har været fremme, ikke har været rigtig alvorlige, siger menighedsrådsformanden.

Søndag havde de kritiske røster mulighed for at høre om menighedsrådets planer ved en kirkefrokost efter gudstjenesten.