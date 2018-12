Formand for Korskærparken-afdeling: - Jeg har aldrig følt, at jeg bor i en ghetto

Korskærparken er fjernet fra årets udgave af ghettolisten. Formand for en af boligforeningens afdelinger synes dog aldrig, at han har boet i en ghetto.

Da Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggjorde ghettolisten for 2018 lørdag, var Korskærparken i Fredericia ikke længere at finde på listen. Fordi andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund nu er under 50 procent, er Korskærparken ikke længere en ghetto – men et udsat boligområde.

Erik Nissen, der er formand for afdeling 405 - en af Korskærparkens fem afdelinger, har aldrig følt, at han bor i en ghetto.

- Når vi snakker ghetto, ser jeg det som et sted, man er bange for at gå, når det er mørkt – sådan ser jeg slet ikke Korskærparken, fortæller Erik Nissen til TV SYD.

Altid muligt med forbedringer

Korskærparken i tal Kvalificerer ikke Korskærparken som et udsat boligområde: Andel af beboere med gennemsnitlig indkomst: 61,8 procent

Andel af beboere med en dom: 1,94 procent Kvalificerer Korskærparken som et udsat boligområde: Andel af beboere udenfor arbejdsmarkedet: 44,6 procent - skal under 40 procent

Andel af beboere kun med grundskole som uddannelse: 67,4 procent - skal under 60 procent Se mere

For fire år siden flyttede Erik Nissen selv i en lejlighed i Korskærparken, efter at have solgt sit parcelhus, fordi lejligheden var flot og nyrenoveret – at den var placeret i Korskærparken betød ikke synderligt.

- Det er et dejligt sted at være for børn, børnefamilier og ældre, forklarer formanden og fortsætter:

- Vi mærker ikke i vores hverdag, at vi er en ghetto.

Erik Nissen er dog, trods sin manglende fornemmelse af at bo i en – nu tidligere – ghetto, stadig glad for at se Korskærparken af listen.

- Vi har da håbet på, at vi kom af den ghettoliste, siger Erik Nissen.

Han ved også godt, at der stadig er ting at arbejde på. Hvis Korskærparken også vil væk fra kategoriseringen som et udsat område, skal flere i boligområdet i arbejde og have uddannelse.

- At vi er kommet af ghettolisten ændrer ikke på, at vi skal blive bedre, vi skal jo nødig blive det igen