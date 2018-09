VUC Syd - Målet er at finde gode løsninger

VUC Syds midlertidige styre mødtes for første gang onsdag til et arbejdsmøde, hvor de blandt andet fik nærmere indsigt i skolens skrantende økonomi.

- Det er alvorligt, siger Laust Joen Jakobsen, formand for det midlertidige styre hos VUC Syd.

Onsdag aften holdt han og de tre andre medlemmer af skolens midlertidige styre et arbejdsmøde, hvor de fik nærmere indsigt i skolens skrantende økonomi.

Vi arbejder på at finde og fastholde de gode løsninger for skolen, så kursister og studerende kan fortsætte i de undervisningstilbud. Laust Joen Jakobsen, formand for det midlertidige styre, EUC Syd

- På mødet fik vi bekræftet, at der er meget store økonomiske udfordringer, siger Laust Joen Jakobsen til TV SYD.

Nu skal det midlertidige styre med Laust Joen Jakobsen i spidsen hurtigst muligt - og senest den 15. oktober - kortlægge og vurdere skolens økonomiske situation og fremlægge styrets vurdering af situationen overfor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Trods situations alvor er Laust Joen Jakobsen fortrøstningsfuld.

- Vi arbejder på at finde og fastholde de gode løsninger for skolen, så kursister og studerende kan fortsætte i de undervisningstilbud, de er igang med, siger han.

Laust Joen Jakobsen vil ikke kommentere på rygter om, at økonomien er så dårlig, at skolen står til at lukke.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvor vi havner henne. Vi arbejder intensivt på at finde løsninger, der gør, at vi lykkes med at bevare de nuværende undervisningstilbud.

Laust Joen Jakobsen og de tre andre medlemmer af det midlertidige styre blev indsat den 11. september efter STUK vragede den midlertidige bestyrelse, som var blevet indsat tidligere på året efter lang tids alvorlig krise på VUC Syd.

Det midlertidige udvalg mødes allerede tirsdag i næste uge med folk fra STUK, som følger udvalgets arbejde tæt.