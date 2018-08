Formand for vandværker: Pesticider i grundvandet er stærkt bekymrende

Miljø- og Fødevareministeren Jakob Elleman-Jensen var torsdag i samråd, efter at der er fundet sprøjtegifte i det danske grundvand.

Der er fundet pesticider i en række vandværksboringer i Syd- og Sønderjylland. Også i resten af landet er der mange steder fundet pesticider.

En opgørelse fra vandværkernes interesseorganisation, DANVA, viser, at mindst 250 boringer på mindre end et år er taget ud af drift eller må levere forurenet drikkevand til forbrugerne. Det tal ligger normalt på 30, skriver DR.

Formanden for Danske Vandværker, Ole Will, mener, at det er alvorligt, at der er fundet så mange pesticider i det danske grundvand.

- Det er jo stærkt bekymrende, at der dukker det ene pesticid op efter det andet. Det er jo fortidens synder. Det er stoffer, som myndighederne har godkendt, og som er blevet brugt i god tro. Nu finder man så ud af, at vi måske kan blive syge af det, og noget af det kan være kræftfremkaldende, fortæller Ole Will til TV SYD.

Miljø- og fødevareminister Jakob Elleman-Jensen er torsdag kaldt i samråd af Miljø- og Fødevareudvalget. Udvalget har blandt andet bedt ministeren svare på, hvilke initiativer han vil igangsætte for at beskytte danskernes grundvand mod pesticider.

I Danmark har vi altid været vant til at drikke vores vand næsten direkte fra undergrunden, og det synes formanden for Danske Vandværker fortsat, vi skal kæmpe for. Men det kan komme til at koste forbrugerne en ekstra regning, erkender Ole Will.

- Det er konsekvensen, at det vil koste nogle penge, men jeg tror, at forbrugerne er villige til at betale det for at få rent drikkevand, siger Ole Will.

