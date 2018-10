Formodet voldtægtsmand efterlyses

Politiet efterlyser en yngre mand, som er mistænkt for at have begået voldtægt mod en 37-årig kvinde i Rådhusparken i Horsens.

Sydøstjyllands Politi leder efter en ung mand, der er mistænkt for at have voldtaget en 37-årig kvinde i Rådhusparken i Ribersgade i Horsens natten til søndag. Den mistænkte voldtægtsmand beskrives som 20 - 25 år, almindelig af bygning med blodt hår, der er redt til venstre siden. Manden havde mørke bukser på samt en lysere bluse. Klokken 02:00 talte kvinden med den formodede voldtægtsmand foran Zwei Grosse Bier Bar. Kvinden havde en kjole på med strutskørt og pufærmer samt rottehaler. Ifølge politiet stod der flere mennesker foran baren og talte sammen - blandt andet en karseklippet ung mand, der havde en lys t-shirt på. Omkring klokken 02.04 gik kvinden og den formodede gerningsmand fra stedet i retning mod Nørregade og Graven. Undervejs snublede den 37-årige kvinde og den mistænkte hjalp hende op. De gik arm i arm. Voldtægtsanmeldelsen indløb klokken 03:32 søndag morgen. Sydøstjyllands Politi hører gerne fra folk, der har oplysninger til sagen på telefonnummer 1 1 4.