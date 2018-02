Forsker: Gyset gør os klogere

Koldinghus formidler slottets historie gennem gys og frygt i vinterferien. God ide, mener forsker.

Læs også Museum formidler gennem frygt og gys

Normalt er det ikke kutyme at jage en skræk i livet på museumsbesøgende, når de først har betalt entre og smidt jakken. Men det er lige netop det, Koldinghus gør i vinterferien. Både hos store og små.

Under titlen Haunted House forsøger Koldinghus gennem gys og frygt at gøre slottets rige fortid interessant og underholdende for gæsterne. Og det er godt tænkt, mener horrorforsker Mathias Clasen fra Aarhus Universitet.

- Hvis man vil fange os mennesker, skal man ikke præsentere lange lister og tørre tal. Men derimod en fortælling, som vi kan leve os ind i. Derfor synes jeg, Koldinghus har fundet et fedt koncept - det er godt tænkt, siger han til TV SYD.

Formidlingsmæssig trojansk hest

Der findes ingen evidens for, at uhygge er anvendeligt til historieformidling. Men ifølge Mathias Clasen peger noget på, at frygt drager os og mobiliserer vores hukommelse.

- En rundvisning på museum er som udgangspunkt røvkedelig, men hvis der er noget uhyggeligt, fænger det vores opmærksomhed bedre, mener han.

Folk opfatter historierne som mere relevante, hvis de er pakket ind uhyggelige historier. Mathias Clasen, horrorforsker ved Aarhus Universitet

Koldinghus har skullet finde balancen mellem præcis historisk fortælling og det underholdende gys.

- Folk opfatter historierne som mere relevante, hvis de er pakket ind uhyggelige historier. Det er formidlingsmæssigt en slags trojansk hest, hvor man ad bagvejen får sneget historisk formidling ind, mens folk har det skide skægt, fortæller han.

Historien fuld af gys

Haunted Castle på Koldinghus er delt op i to udgaver; én for voksne og én for børn op til 12 år. Horrorforskeren lægger vægt på, at der er grænser for, hvor meget gys et barn kan håndtere.

- Selvfølgelig skal man ikke udsætte en børnehave for motorsavsmassakren. Men gys kan ruste os til udfordringer senere i tilværelsen. Ved at opleve negative følelser i en kontrolleret kontekst, bliver vi mennesker formentlig bedre til at håndtere følelserne. Det giver en indsigt ind i ens eget psykologiske maskinrum, siger Mathias Clasen og tilføjer:

- Historien er jo fuld af gys. Der er rigeligt med bloddryppende begivenheder i vores egen historie at formidle. Det er bare et spørgsmål om at skrue på nogle parametre, så de måske bliver lidt mere voldsomme. Andre gange er man faktisk nødt til at skrue ned, siger han.

I teenageårene topper menneskers tiltrækning af gys. Foto: Grafik Simon Svanes Jensen

Teenagere tiltrukket af gys I teenageårene er mennesker mest tiltrukket af gys.

Kurve stiger fra 10, års alderen op igennem teenageårene, hvor den topper.

- Kurven giver mening, for i teenageårene afsøger vi vores egne grænser for finde ud af, hvor meget most vi kan klare, fortæller Mathias Clasen, lektor Aarhus Universitet, til TV SYD.

Kurven begynder så småt at dale i midten af 20’erne, men den forsvinder aldrig helt.

Der er ikke den store forskel på kønnene.

Læs også Museum formidler gennem frygt og gys

Læs også Nicki og storebror sminket og skræmt på slottet