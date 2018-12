Et Sundere Syddanmark: Forskere får bunkevis af idéer fra borgerne

Der er stor interesse fra borgerne i Region Syddanmark for at komme med idéer til ny sundhedsforskning.

Psoriasis, overvægt, fibromyalgi, knogleskørhed og sarkoidose. Det er nogle af de emner, som borgerne i Region Syddanmark har foreslået, at forskerne på regionens sygehuse skal forske mere i.

I forbindelse med projektet "Et Sundere Syddanmark" er såvel fynboer som syd- og sønderjyder blevet inviteret til at komme med idéer til forskningsprojekter via TV 2/Fyn og TV SYD's hjemmesider, og den mulighed har rigtig mange benyttet sig af.

- Det er meget overvældende og viser stor interesse for at engagere sig i, hvad forskerne skal beskæftige sig med. Kurt Espersen, formand for det strategiske forskningsråd i Region Syddanmark.

I alt er der kommet ikke mindre end 405 forslag ind fra borgerne, hvilket glæder formanden for Region Syddanmarks strategiske forskningsråd og koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen:

- Det er meget overvældende og viser stor interesse for at engagere sig i, hvad forskerne skal beskæftige sig med, siger Kurt Espersen.



Mange emner i spil

Der er stor spændvidde blandt de indkommende forslag, og der efterlyses både forskning i årsager til og forebyggelse af sygdomme og i, hvordan man bedre kan leve med sin sygdom.

Jeg kunne godt ønske mig, at der bliver forsket i at få noget bedre medicin, så man kan få et ordentligt liv. Anne Mette Hansen, Vejle

En af dem, der har indsendt et konkret forslag, er Anne Mette Hansen fra Vejle, der lider af betændelses-sygdommen sarkoidose, der gør det svært for hende at trække vejret.

- Jeg kunne godt ønske mig, at der bliver forsket i at få noget bedre medicin, så man kan få et ordentligt liv, sagde Anne Mette Hansen til TV SYD, da vi besøgte hende for få uger siden.

Du kan læse mere om Anne Mette Hansen og hendes forslag her:

To millioner kroner på højkant

Projektet "Et Sundere Syddanmark" handler om borgerinddragelse i sundhedsforskningen. I 2019 bliver der udvalgt fem forskningsprojekter - eet fra hvert af de fem sygehuse i regionen - som dyster om at vinde forskningskonkurrencen.

Præmiepuljen er på i alt to millioner kroner, og det bliver op til seerne og brugerne af TV 2/Fyn og TV SYD at afgøre hvilke af de fem projekter, der skal tildeles penge fra præmiepuljen.



SÅDAN BLIVER PENGENE FORDELT: I alt to millioner kroner fordeles til de tre projekter, der får flest stemmer: 1. præmie: 1 million kroner 2. præmie: 600.000 kroner 3. præmie: 400.000 kroner Afstemningen åbner i april 2019, og projekterne med flest stemmer vinder.

Forslag indgår i idékatalog

De mange forslag fra brugerne er nu blevet sendt videre til forskerne rundt om på regionens sygehuse, der netop nu er ved at udforme beskrivelser af de forskningsprojekter, der skal være med i konkurrencen.

Forskerne har frie hænder til selv at udforme forskningsprojekterne og kan altså vælge at lade sig inspirere af de mange forslag fra de syddanske borgere:

- Interessen for at bidrage med ideer til forskningen giver vores forskere vigtig inspiration og giver et billede af, hvad syddanskerne mener er vigtigt, at vi får større viden om, siger Kurt Espersen.

Henover vinteren indsender forskerne deres projektbeskrivelser til Region Syddanmarks strategiske forskningsråd, der forestår den endelige udvælgelse og blandt andet er med til at sikre, at alle de deltagende projekter bliver forskning af høj kvalitet, der vil være relevant for borgerne i Region Syddanmark.

DISSE FEM SYGEHUSE ER MED: Sydvestjysk Sygehus

Sygehus Lillebælt

Sygehus Sønderjylland

Odense Universitetshospital

Psykiatrien i Region Syddanmark

Rådet lægger ved sin udvælgelse blandt andet vægt på "citizen science" - at projekterne inddrager borgerne i forskningen.

Stort finaleshow til april

I løbet af april 2019 præsenteres de fem deltagende forskningsprojekter på TV 2/Fyn og på TV SYD, og her vil det også være muligt at afgive sin stemme.

Den 30. april kulminerer projektet med et stort finaleshow, der transmitteres direkte på de to regionale tv-stationer, TV 2/Fyn og TV SYD, der tilsammen dækker hele Region Syddanmark.

Præmiepuljen på to millioner kroner fordeles til de tre projekter, der får flest stemmer. Pengene i præmiepuljen kommer dels fra Region Syddanmarks forskningspulje og fra de tre vindende sygehuse.