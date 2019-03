Forskere på seminar: Borgerne skal have mest muligt ud af Vadehavet

Fredag var forskere fra hele landet samlet på et seminar for at fremlægge den nyeste viden om Vadehavet.

Vadehavet byder på masser af spændende oplevelser for både turister og beboere i området, men også for forskerne er området en skattekiste. Derfor var de fredag samlet i Esbjerg for at dele deres viden.

- Det er aktuel viden fra forskere, som kommer fra alle Danmarks universiteter. Så det er vi rigtig glade for, siger Janne Liburd til TV SYD. Hun er bestyrelsesformand i Nationalpark Vadehavet og professor i turisme på Syddansk Universitet.

Det er vigtigt, at den viden, der bliver bedrevet på de danske universiteter, også kommer borgerne i nationalparken til gode. Janne Liburd, bestyrelsesformand, Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet står bag seminaret der blev afholdt på SDU i Esbjerg. Det skal gøre os alle klogere på en lang række emner inden for blandt andet natur, biologi, geologi, klima, historie og turisme.

- Det er vigtigt, at den viden, der bliver bedrevet på de danske universiteter, også kommer borgerne i nationalparken til gode, forklarer bestyrelsesformanden.

Hun forklarer, at seminaret også gør det nemmere for bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet at træffe de rigtige beslutninger – ved at få mest mulig viden frem i lyset.

- Det er et vindue for de mennesker, der beskæftiger sig med vadehavsforskning, som måske går lidt under radaren til hverdag.

Endelig skal seminaret hjælpe landets politikere.

- Det er Unesco verdensarv - udover at være nationalpark. Dermed har vi en forpligtelse til at underbygge den politiske beslutningsproces med uvildig viden, slutter Janne Liburd.

Det er femte gang Nationalpark Vadehavet afvikler forskningsdagen.