Ikke set i 30 år: Alger farver havet grønt

Vandet i Horsens fjord er usædvanligt grønt. Søren Kvist har aldrig oplevet noget lignende. Biologerne er knapt så chokerede.

Det ligner et glas med grøn smootie - en grønsagsjuice. Men det er havvand og det er fyldt af alger. Søren Kvist undersøgte algevandet efter et opkald fra en bekendt.

- Det er bestemt ikke normalt. Jeg har fisket, dykket og badet her i 30 år og jeg har aldrig nogen sinde oplevet noget lignende.

Furealgene er også set ved Bøjden på Fyn og i Aarhus bugten. Algeopblomstring om efteråret er ikke usædvanligt men Miljøstyrelsen skriver at det ikke er set så voldsomt siden 1990'erne.

Ufarlige alger

Miljøstyrelsen har været ude og tage prøver af vandet og kan nu slå fast, at det er alger arten Lepidodinium chloroforum, der farver vandet. Der er tale om en såkaldt furealge, der er ufarlig. Lige denne type furealge er ikke giftig for fisk og skaldyr. Læs mere her.

Biolog Sten Terkildsen i Odder Kommune mener ikke det er alarmerende.

- Det er en algeopblomstring eller en opføring af en alge der vokser på dybere vand. Det er de herskende vindforhold, der gør at den bliver trukket op fra dybere vand.

Biologen kan ikke sige om algerne kommer på grund af særligt mange næringsstoffer i vandet - men afviser det heller ikke.

Varsel om iltsvind

Søren Kvist er vinavler og økologisk landmand og han er bekymret for livet under overfladen.

- Problemet er at når algen dør så lægger den sig på bunden, og så begynder de at forrådne og det giver iltsvind, så fisk og rejer dør.

Sten Terkildsen bekræfter at algerne kan give problemer når de dør.

- Det kan godt være med til et mindre iltindhold i vandet, og det har vi erfaring for at det kan give problemer i de indre farvande, siger han til TV2 Østjylland.