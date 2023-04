Region Syddanmark vedtager psykiatriplan - sårbare unge skal på langfart efter bedre hjælp

Dina Victoria Davidsen anerkender, at regionen forsøger at styrke kvaliteten af den psykiatriske behandling, men påpeger at det ingenting nytter, hvis patienterne aldrig får den.

- Jeg har flere veninder, som har haft det svært med at skulle ud på længere ture, og som derfor endte med ikke at modtage den hjælp, de havde brug for, siger hun.

TV SYD arbejder på at få en uddybende kommentar fra nogle af de deltagende politikere ved regionsrådsmødet.