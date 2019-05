Forslag truer frie- og private skoler

Private skoler og friskoler kan være truet på deres eksistens, hvis et nyt forslag fra Socialdemokratiet om at sætte koblingsbidraget ned bliver en realitet.

Koblingsbidraget skal sættes ned fra det nuværende 76 procent til 71 procent.

Sådan lyder det fra Socialdemokraterne, hvis de får magten. Koblingsbidraget er det tilskud, som friskoler og privatskoler får fra staten. Det er en procentdel af udgifterne til folkeskolen

Ifølge friskolerne vil det betyde rigtig meget. I alt vil de frie - og private skoler i TV SYDs område miste 51 millioner kroner.

Bakkelandets Friskole i Brædstrup vil i givet fald miste 284.000 kroner. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller

En af dem, som vil miste mange penge, er Bakkelandets Friskole i Brædstrup. De vil i givet fald miste 284.000 kroner.

- Med så store besparelser, så er vi nødt til at skære ned på vores lærerstab, siger skolens leder Johnny Hessellund:

Skolen kunne vælge at sende regningen videre til forældrene, men det ser Johnny Hessellund ingen fremtidsudsigter i.

- Så kan vi ikke være en rummelig friskole for alle, og så vil vi ikke løfte vores del af det sociale ansvar, som også er en del af det at drive friskole, mener han.

Ikke nyt at tilskud stiger og falder

At koblingsprocenten stiger og falder, er langt fra nyt. I dag ligger den på 76 procent, men i 2016 lå den på 73 procent og året før i 2015 lå den på 71 procent, som socialdemokraterne nu foreslår, at den justeres tilbage til.

- Det er klart, at skal vi levere den kvalitet, hvor vi skal stå mål med folkeskolerne, så bliver meget sværere, siger Johnny Hessellund.

Derfor opfordrer Johnny Hessellund politikerne til:

- At huske på at friskolen også hjælper med at løfte elever, som ikke nødvendigvis passer ind i folkeskolen.