Samler skrald under havets overflade: Forsøger at slå kedelig rekord

Affald i havet er miljøskadeligt og kan være farligt for dyr. Ti dykkere gør derfor noget ved problemet.

Udstyret med dykkerflasker og net er ti dykkere på vej ned under Lillebælts overflade. Som nettene indikerer, er det ikke nogen helt almindelig tur. Dykkerne er på vej ned for at samle skrald op fra havets bund.

- På grund af strømmen bliver det lidt begrænset, hvor meget vi kan finde, men der vil altid være noget, og det er jo netop problemet, siger Alfred Kristoffersen fra Ocean Adventures Dykkercenter.

Dykkerne gentager en meget tvivlsom succes. Sidste år deltog de i 'Project Aware - Dive Against Debris', og her fik de på én eftermiddag samlet 250 kilo affald op fra vandet og strandene omkring Kolding Fjord.

- Det er forfærdeligt, at det er sådan, og man kan godt blive lidt trist til mode, når man ser, hvordan det flyder, siger Alfred Kristoffersen.

På søndag finder Affaldsindsamlingen 2019 sted, og her vil dykkerne igen tage affaldsnettet med ned under vandet. Tirsdag aften tog de forskud på indsamlingen. Ti mand dykkede under vandets overflade i cirka 20 minutter. Det blev ikke til alverden på det korte aftendyk, men der blev da hentet reb, ølflasker og noget porcelæn med op fra havets bund.

Som ringe i vandet

Hos nonprofitorganisationen Plastic Change har stifter og miljøbiolog Henrik Beha Pedersen kun roser til dykkernes initiativ.

- Det er jo fantastisk, de gør det. Alle de her enkelthandlinger, de spreder sig som ringe i vandet, så andre ser det, og det har været med til at skabe en helt ny politik på det her område, siger han.

Alligevel mener han ikke, at oprydning er den eneste løsning på problemet, for i yderste konsekvens kan det gå ud over den mad, vi indtager.

- Vi har formået at svine hele verden til med plastik, så vi skal ikke skabe en illusion om, at vi kan stoppe problemet ved at rydde op. Vi er nødt til at stoppe det ved kilden.

- Problemet er, at det bliver til mikroplast, så ophober det sig i fødekæden, og til sidst ender det på vores tallerken. Så hvert eneste kilo, der bliver fjernet, er en god ting, siger Henrik Beha Pedersen.

For Alfred Kristoffersen er der netop to ting i det: At få samlet så meget skrald som muligt og at sprede budskabet.

- Ved at vi samler det skrald, vi kan, og viser det til omverdenen, så kan vi gøre folk opmærksomme på problemer. Det kan måske være med til at ændre folks holdning, og det kan nok i virkeligheden være med til at gøre en endnu større forskel.

Selvom det kan virke som en uoverskuelig opgave at tømme Lillebælt for skrald, så er det ikke noget der tager modet fra dykkerne.

- Lige her håber man jo ikke, at man slår rekord, men jo mere vi kan samle, jo bedre er det. Vi skal samle så meget som muligt, og jeg er bange for, at det godt kan lade sig gøre at kommer op på 250 kilo igen, afslutter han.