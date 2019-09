Forsøgsprojekt vil hjælpe PTSD-ramte veteraner i job

Regionsrådet i Region Syddanmark har godkendt et forsøgsprojekt, der skal hjælpe krigsveteraner med PTSD med at finde et job.

Der kan være hjælp at hente for veteraner med posttraumatisk stress, PTSD, når det at finde et job, virker som en uoverkommelig opgave.

Et nyt samarbejde mellem Kolding, Vejen og Fredericia kommuner og Psykiatrisygehuset skal gøre det nemmere for krisveteraner med PTSD at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det er Region Syddanmarks Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, der står bag det toårigt forsøgsprojekt, som i dag mandag har fået grønt lys af Regionsrådet i Region Syddanmark.

Projektets realitet ser formanden for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren, (V) optimistisk på.

- Vi har i Region Syddanmark en ambition om at hjælpe så mange som muligt med en psykisk sygdom i gang med et arbejde. Jeg håber, at projektet både kan hjælpe den enkelte veteran samtidig med, at vi kan høste værdifuld viden om, hvad der virker, så vi på længere sigt kan bruge den viden i hele landet, siger han i en pressemeddelelse.

Job efter behov

Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere i Region Syddanmark skal sammen med veterankoordinatorer fra kommunale jobcentre hjælpe krigsveteranerne ud i jobs, som passer til den enkelte veteran.

Jobmulighederne for krigsveteraner bliver tilpasset efter den enkeltes behov, og kan derfor være et praktikforløb hos en virksomhed, fleksjob eller et job med almindelige vilkår.

Region Syddanmark forventer, at der i Fredericia, Vejen og Kolding kommuner vil komme 13 veteraner med PTSD ud på arbejdsmarkedet.

Det tal regner regionen med vil stige. Forsøgsprojektet bliver i 2020 udvidet til Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner, hvor håbet er, at endnu 27 krigsveteraner bliver hjulpet ud i et job.