Forsøgte at køre fra politiet: Nu bliver han udvist

En 16-årig, bulgarsk dreng forsøgte tidlig torsdag morgen at køre fra polititet. Nu får han en bøde og udvises til Tyskland.

En bøde på 4500 kroner og en udvisning til Tyskland.

Det er, hvad det koster en 16-årig, bulgarsk dreng at forsøge at køre fra politiet torsdag morgen. Han blev stoppet af politiet på motorvejen ved Kolding efter en biljagt over det meste af Fyn natten til torsdag.

Den 16-årige er blevet udvist til Tyskland og har fået en bøde på 4500. Lars Thede, vagthavende, Fyns Politi

Med sig i BMW'en havde han to voksne og to børn - deriblandt et spædbarn.

- Faren har fået en bøde på 2500 kroner for at overlade førerretten til ham, og den 16-årige er blevet udvist til Tyskland og har fået en bøde på 4500, siger vagthavende Lars Thede ved Fyns Politi.

Han understreger desuden, at han endnu ikke ved, hvor længe den unge dreng udvises af Danmark.

