Brand på forsorgshjem for socialt udsatte. Politi leder efter gerningsmand.

Mens Danmarks ser fodboldlandsholdet spille vm-fodbold mod Australien torsdag eftermiddag, brænder Overmarksgården i Kolding. Ilden er formentlig påsat. Det skriver Sydøstjyllands politi.

Overmarksgården er et forsorgshjem.

Brandvæsnet er ved at slukke ilden, og politiet er i gang med at efterforske brandårsagen for eventuelt at kunne anholde en gerningsmand.

Overmarksgården, Kolding Foto: Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD