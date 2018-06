Forstander siger farvel til børnene

Julemærkehjemmet skal have ny leder.

Den karismatiske forstander for Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund, 65-årige Vibeke Sørensen, stopper som forstander. I dag lørdag var hendes sidste arbejdsdag.

Det er hendes indsats gennem 27 år som forstander og viceforstander, og der har gjort sagen overvægtige børn og Julemærkehjemmet kendt og afholdt over hele landet, og organisationen Julemærkehjemmene udtrykker en stor tak for hendes indsats igennem årene.

- Jeg vil savne knus, smil, grin, sjov og alle alvorssnakkene med børnene. Og jeg vil savne mine kolleger og huset, som betyder meget for mig, siger Vibeke Sørensen.

Julemærkefonden er en af de ældste hjælpeorganisationer i Danmark. Den driver fem døgninstitutioner med i alt 198 pladser til børn med psykosociale problemer, hvoraf mange har et ønske om at komme ned i vægt. Fjordmark i Kollund er et af hjemmene med plads til 30 børn.

Nærvær og pædagogik

Vibeke Sørensen er uddannet socialpædagog og hendes fokus har været på samvær, nærvær og pædagogik.

Da hun begyndte i 1991, havde julemærkehjemmet en autoritær tilgang til børnene. Forstanderparret havde al kontakt til børnenes forældre, men Vibeke Sørensen ser uddelegering af ansvar som afgørende for de forandringer, hun skabte som forstander.

- En medarbejder vokser af at få ansvar, så selvfølgelig skal man have indflydelse og bestemme. I det er det for eksempel medarbejderne, der har dialogen med forældrene. De er jo sammen med børnene her dag, siger hun.

Martin Andersen, som ses på billedet med Vibeke Sørensen, var i 2013 hovedperson i en serie om julemærkehjemmet på TVSYD.

Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund. Foto: Michael Nielsen, TV SYD.