Men nu har Danmark købt nye våbensystemer i Israel, og det ser man frem til i Oksbøl.

- Det er jeg rigtigt glad for og rigtigt tilfreds med. Vi får et godt system, der ikke alene er afløser for det system, som vi har doneret til Ukraine, men også giver os en markant forøgelse af vores operative kapacitet, siger generalmajor Gunner Arpe Nielsen.