Forsvarsministeriet: Der skal laves helt nye støjmålinger på jagerfly

Forsvarsministeriet meddeler nu, at det vil lave helt nye støjmålinger på både F-16 flyene og de kommende F-35 fly i Skrydstrup. Støjberegningerne bliver lavet i løbet af 2018.

Forsvarsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at det vil lave helt nye støjberegninger på alle flyaktiviteter for såvel F-16 og F-35 i Skrydstrup ved Vojens, så der kommer overblik over støjgenerne.

Arbejdet med de endelig flystøjsberegninger, der vil indeholde både gennemsnitsstøj og maksimalstøj, er i gang og vil være færdige i løbet af 2018.

Ingen tvinges til at flytte fra området



Ministeriet oplyser desuden, at det ikke vil ekspropriere som følge af flystøj fra F-35-projektet. Og derfor skal ingen naboer tvinges til at flytte fra området.

I stedet vil støjplagede borgere kunne få tilskud til at støjsikre boligen eller få tilbud om at blive frivilligt opkøbt alt efter omfanget af støjbelastningen.

Desuden vil naboerne til Flyvestation Skrydstrup blive en central del af hele F-35-projektet, og der vil fortsat blive holdt borgermøder med naboerne, så de kan stille spørgsmål til støjgener og det kommende F-35-projekt.

- Vi laver grundige beregninger af flystøjen, som vi vil lægge åbent frem. Borgerne bliver løbende inddraget i arbejdet, lover forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).