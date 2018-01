Forulykket lastbil endelig fjernet efter to døgn

Klokken 3.10 natten til torsdag var en væltet lastbil endelig fjernet fra vejsiden på motorvej E45 ved Hedensted efter, at den væltede tidlig tirsdag morgen.

Læs også E45 lukket ved Hedensted mens lastbil fjernes fra nødspor

Tirsdag morgen kort før kl. 04.40 fik Sydøstjyllands Politi meldingen om, at en lastbil med køletrailer spærrede hele den ene side af motorvej E45 i sydgående retning kort før Hedensted-afkørslen.

Lastbilen var på vej nordpå og kom af ukendte årsager i slinger, hvorefter den væltede ind over midterautoværnet - og altså først efter næsten to døgn lykkedes det at fjerne den fra vejkanten.

Falck forsøgte at fjerne lastbilen tirsdag aften, men da den var læsset med 23 tons mandariner, lykkedes det ikke. Mandarinerne blev fjernet fra lasten i løbet af onsdagen - og så lykkedes det i nat få løftet det forulykkede lastvognstog væk.

- Klokken 03.10 i nat var lastbilen fjernet, og nu kan trafikken passere på normal vis på E45 ved Hedensted, siger vagtchef Anders Furbo Therkelsen, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.