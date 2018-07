Forvild dig ind i majslabyrint

Temaet for årets majslabyrint er solskikker, men det kræver, at man ser det hele lidt fra oven for at få øje på dem. Foto: LHN

Nu kan du igen fare vild i Uge ved Tinglev. For 12. år i træk er der mulighed for at bevæge sig rundt i krinkelkroge og blindgyder i den sønderjyske majslabyrint.