En drøm går i opfyldelse: Foto med Obama bliver til tæppe på tæppehandlerens væg

Tæppehandleren René Pedersen har valgt at hænge sit billede med Barack Obama op på væggen på en lidt anderledes måde.

For René Pedersen var det en stor drøm, der gik i opfyldelse, da han trykkede Barack Obama i hånden og fik taget et billede med den tidligere præsident.

- Vi havde fået at vide, at vi ikke måtte give ham hånden, men da vi kom der ind gav han os hånden med det samme og spurgt, hvordan vi havde det. Det var så overvældende, siger René Pedersen til TV SYD.

René Pedersen havde betalt 17.500,- kroner for en billet og et billede med præsidenten, men ifølge ham var det alle pengene værd.

Jeg er tæppehandler, og derfor skal det selvfølgelig på et tæppe. René Pedersen, tæppehandler

René fik taget et billede sammen med Obama og sin fætter Kim. Egentlig havde René Pedersen tænkt sig at spørge, om de ikke kunne tage en selfie i stedet, men da alle genstande af sikkerhedshensyn skulle afleveres, fik han ikke nogen selfie. Trods det var han godt tilfreds.

- Det var fantastisk at møde ham, jeg rystede helt bagefter, sagde René Pedersen kort efter mødet.

Havde en plan med billedet

René er tæppehandler. Derfor ville han gerne have lavet billedet på et tæppe, som han kunne hænge op på kontoret.

- Hvorfor? Fordi jeg kan. Jeg er tæppehandler, og derfor skal det selvfølgelig på et tæppe, siger René.

På det oprindelige billede ser man både René, Obama og Renés fætter. Men på Renés nye tæppe kan man ikke få øje på fætter-Kim.

- Jeg synes ikke lige han skulle op at hænge på kontoret, så ham skar vi lige væk, griner René.

- Han må lave sit eget tæppe, fortsætter han.

Hjemme på kontoret har René fået hængt billedet af ham og Obama op, så de har udsigt ud over hele afdelingen.

- Det kunne da være meget sjovt også at have et tæppe med Trump hængende ved siden, men nu må vi se, hvem de kan få til Kolding, afslutter René Pedersen.