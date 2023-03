38-årig fik et opkald fra sin kammerat, som han kan “leve af resten af sit liv”

Den amerikanske tilgang mærkede han særligt under optagelser i et villakvarter. Her var beboerne blevet betalt for at flytte på hotel i de uger, hvor optagelserne skulle finde sted.

Både for at undgå afbrydelser, men særligt for ikke at risikere at beboerne efterlod aftryk fra sko og bildæk i den sne, som produktionen fik transporteret ned fra de nærliggende bjerge til villakvarteret.

- Det var en stor kontrast, til når jeg har lavet mindre film, hvor det ikke var muligt at spærre gader og veje af. Men med ‘The Last of Us’ kunne vi bare lukke en motorvej i flere dage for at skyde en enkelt scene, forklarer Nadim Carlsen.

Billedmageren blev til

Efter at have fået sin studentereksamen i Vejle flyttede Nadim Carlsen til København for at læse film- og medievidenskab.



Her fik han første gang han et kamera i hænderne og følte sig straks draget til arbejdet bag linsen.