Fra 15 til 100 grader på få sekunder: - Det er pragtfuldt!

Vinden suser, og folk iklædt varme vinterjakker spadserer på Vejers Strand. Længere oppe ad stranden løber mænd, kvinder og børn i badetøj. De springer ud i bølgerne, op igen og løber op i noget, der minder om en skurvogn. Efter nogen tid gentager det hele sig.

Jens Oluf Larsen fra Oksbøl er en af de få mænd, der denne efterårsdag iført badebukser tager turen frem og tilbage fra bølgerne for derefter at få varmen i skurvognen, der gemmer på en sauna.

- Det er pragtfuldt. Man bliver frisk, siger han.

Sammen med de andre vinterbadere er han vild med oplevelsen: at komme fra det cirka 15 grader kolde vand og ind i den 100 grader varme sauna.

- Det specielle er, at det er koldt at komme under vandet første gang. Men det er som om, at Vesterhavet bliver varmere og varmere for hver gang, man kommer ud, efter at have været i sauna, siger Jens Oluf Larsen, der har fået en dejlig afslappet fornemmelse i kroppen efter oplevelsen.

Udsigten fra den mobile sauna på Vejers Strand. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Skør idé blev virkelighed

Det er Peter Nielsen, der har fået idéen til at lave en mobil sauna på stranden. Saunaen er placeret i en form for skurvogn, kaldet Saunahytten.

Udover selve saunaen består Saunahytten af et velkomstområde, hvor man kan klæde om, et nødtoilet og en minibar, der byder på en lille skarp og en kop kaffe.

- Der er ikke særlig mange, der har gjort det her før, så der har været nogle udfordringer med indretning af vognen, indhentning af tilladelser til at til at opstille hytten her på stranden mm, siger Peter Nielsen, der nu glæder sig over at se den i brug.

Det er første weekend, at Peter Nielsens skøre idé er ude at køre. Fremover vil han køre rundt med den fra strand til strand i det vestjyske, og så lejer han den også ud.

- Der er et ønske i samfundet om udeliv og det at få de autentiske oplevelser. Derfor fik jeg den her ide. Der er taget så godt imod det, så jeg håber at kunne udvide til andre steder i landet, siger Peter Nielsen, iværksætter og partner i Saunahytten.dk.

Læs mere på saunahytten.dk

Sådan ser Saunahytten ud indefra. Foto: Chrstian Kallebach